В США школьник случайно узнал телефонный номер главы Пентагона

В США школьник из штата Вашингтон Тедди Фишер случайно заметил телефон главы Пентагона Джеймса Мэттиса в СМИ, после чего позвонил ему и взял у него интервью.

Об этом пишет New York Post.

Сообщается, что школьник, увлекающийся журналистикой, заметил номер Мэттиса в мае на фотографии, опубликованной в газете Washington Post.

На фото охранник президента США Дональда Трампа нес бумаги. На одной из них были записаны номер главы Пентагона и его имя.

Фишер переписал номер, а фотография затем была удалена из статьи.

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«Я позвонил ему, чтобы убедиться, что это он, потому что мне было любопытно. И это был его голос», — сказал школьник.

Интервью с министром обороны США в итоге продлилось 45 минут, в ходе него Мэттис пообщался с Фишером по ряду вопросов, касающихся в том числе и внешней политики.