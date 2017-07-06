Скотленд-Ярд просит помочь разгадать тайну найденного пальца

Скотленд-Ярд обратился к гражданам с просьбой помочь установить личность человека, чей палец был найден в Лондоне почти семь лет назад, и поделиться любой полезной для следствия информацией, передает Би-би-си. Человеческий палец был найден в районе Блумсбери 4 декабря 2010 года. Однако у полицейских до сих пор нет информации об обстоятельствах, при которых палец был отделен от тела, и кому он может принадлежать.

Читайте такжеБританской больнице пришлось судиться с отказывающимся выписываться пациентомПалец обнаружила собака на заднем дворе неработающего магазина на улице Уоберн-Уолк. Полицейские тщательно обыскали территорию, однако больше ничего не нашли.

Анализ показал, что найденный палец принадлежал мужчине, однако тест ДНК не выявил совпадений с кем-либо из пропавших или разыскиваемых в то время людей.

Место, где был найден палец, находится примерно в 200 метрах от Тависток-Сквер, где 7 июля 2005 года смертник взорвал бомбу в двухэтажном автобусе, убив 13 человек. Полицейские проверили ДНК погибших и пострадавших при взрыве людей, но также не обнаружили совпадений.

Результаты теста ДНК загрузили также в национальную базу пропавших людей, однако в расследовании до сих пор нет существенных сдвигов.

"Это настоящая загадка. Если у кого-то есть какая-либо информация, независимо от того, какой ничтожной она кажется, настоятельно призываем связаться с нами", - заявил детектив Том Бун. "Было бы здорово выяснить, чей это палец, после всех этих лет", - добавил он.