Суд в Индии разрешил оставить в холодильнике впавшего в глубокую медитацию гуру
Клиническая смерть гуру Ашутоша Махараджа от сердечного приступа была зафиксирована в январе 2014 года
Высший суд в Индии разрешил оставить без погребения гуру Ашутоша Махараджа, чья клиническая смерть от сердечного приступа была зафиксирована в январе 2014 года, передает The Indian Express.
Читайте такжеКрысы воспользовались "сухим законом" в Индии: грызуны выпили тысячи литров изъятого алкоголя
Последователи Махараджа настояли на том, что гуру впал в состояние глубокой медитации, в связи с чем суд разрешил оставить его тело в холодильнике. Таким образом было отменено решение о кремации, которое было вынесено нижестоящей инстанцией.
Перед последователями гуру было поставлено одно условие — его тело должно регулярно осматриваться врачами из местного медицинского центра.
О том, что последователи заморозили тело погибшего индийского гуру сообщалось в 2014 году.