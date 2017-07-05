Суд в Индии разрешил оставить в холодильнике впавшего в глубокую медитацию гуру

Высший суд в Индии разрешил оставить без погребения гуру Ашутоша Махараджа, чья клиническая смерть от сердечного приступа была зафиксирована в январе 2014 года, передает The Indian Express.

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Последователи Махараджа настояли на том, что гуру впал в состояние глубокой медитации, в связи с чем суд разрешил оставить его тело в холодильнике. Таким образом было отменено решение о кремации, которое было вынесено нижестоящей инстанцией.

Перед последователями гуру было поставлено одно условие — его тело должно регулярно осматриваться врачами из местного медицинского центра.

О том, что последователи заморозили тело погибшего индийского гуру сообщалось в 2014 году.