Мэр мексиканского города женился на крокодилице ради счастья горожан
03:33, 04 июля 2017Курьёзы
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Праздничная церемония завершилась поцелуем новобрачных и зажигательными танцами.
Крокодил иллюстрация / REUTERS
Мэр небольшого мексиканского городка Сан Педро взял в жены рептилию. Невесту одели по всем традициям в белое платье и фату.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
Чтобы не кусалась, пасть крокидилице пришлось завязать. Праздничная церемония завершилась поцелуем новобрачных и зажигательными танцами.
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На такой шаг мэр пошел ради счастья горожан. По 200-летним верованиям, брак с крокодилом приносит достаток, хороший урожай и богатый улов.
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