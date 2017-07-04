Мэр мексиканского города женился на крокодилице ради счастья горожан

Мэр небольшого мексиканского городка Сан Педро взял в жены рептилию. Невесту одели по всем традициям в белое платье и фату.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Чтобы не кусалась, пасть крокидилице пришлось завязать. Праздничная церемония завершилась поцелуем новобрачных и зажигательными танцами.

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На такой шаг мэр пошел ради счастья горожан. По 200-летним верованиям, брак с крокодилом приносит достаток, хороший урожай и богатый улов.