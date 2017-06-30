Подложили свинью: в Техасе стадо животных парализовало движение на автостраде (видео)

На автостраде в Техасе стадо свиней парализовало движение транспорта после аварии. Трейлер, в котором перевозили животных, зацепился за разделочный барьер и перевернулся, говорится в сюжете "ТСН.Утро".

Читайте такжеДорожники в России нанесли разметку поверх сбитого кота (видео)

Правоохранители были вынуждены перекрыть движение в обоих направлениях и вместе с фермерами ловить поросят, которые разбежались по всей дороге.

Несмотря на внешнюю примитивность задачи, сделать это было не так уж и легко. Животные оказались свободолюбивыми и упорно не хотели возвращаться в клетку.

Через некоторое время их все-таки удалось поймать. Ни один поросенок не пострадал.

Как сообщал УНИАН, житель мексиканского города Сан-Лукас-Охитлан, штат Оахака, подрался со своей свиньей и погиб.