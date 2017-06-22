Ведущий "Би-би-си" молчал в течение выпуска вечерних новостей (видео)

Телеканал «Би-би-си» показал выпуск вечерних новостей, в течение которого ведущий Хью Эдвардс сидел в полной тишине и не произносил ни слова. Как сообщает The Guardian, инцидент произошел из-за технического сбоя.

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На записи видно как Эдвардс, в ожидании устранения неполадок, вертит ручку и смотрит в камеру с серьезным выражением лица. Картинка с ведущим иногда меняется на кадры новостного сюжета.

По данным издания, телезрители назвали выпуск лучшим за всю историю телеканала.