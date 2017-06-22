Ведущий "Би-би-си" молчал в течение выпуска вечерних новостей (видео)
19:00, 22 июня 2017Курьёзы
1328 0
Телезрители назвали выпуск лучшим за всю историю телеканала.
Ведущий Хью Эдвардс сидел в полной тишине и не произносил ни слова / скриншот
Телеканал «Би-би-си» показал выпуск вечерних новостей, в течение которого ведущий Хью Эдвардс сидел в полной тишине и не произносил ни слова. Как сообщает The Guardian, инцидент произошел из-за технического сбоя.
Читайте такжеВедущий российского пропагандистского канала принес в студию "ведро г**на" (видео)
На записи видно как Эдвардс, в ожидании устранения неполадок, вертит ручку и смотрит в камеру с серьезным выражением лица. Картинка с ведущим иногда меняется на кадры новостного сюжета.
По данным издания, телезрители назвали выпуск лучшим за всю историю телеканала.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter