Не разобрался, что это деньги: на Тернопольщине школьник украл почти 2 тысячи злотых, но потом выбросил их

На Тернопольщине школьник похитил 1,8 тыс. польских злотых, но потом выбросил их, потому что не разобрался, что это деньги. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 10 мая к сотрудникам Зборовского отделение полиции обратился житель села Белая Тернопольского района и заявил о краже денег.

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По словам потерпевшего, он приехал на своем автомобиле в село Иванковцы Зборовского района, где, не закрыв транспортное средство, отошел на несколько минут по делам. А когда вернулся, то обнаружил, что из салона пропал кошелек, в котором было 500 грн и 1,8 тыс. злотых.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, кражу из чужого автомобиля совершил малолетний школьник. Мальчик, опрошенный в присутствии матери, признался, что гривни потратил на разные вкусности, а злотые – выбросил.

По факту кражи начато уголовное производство. Ответственность за совершенное малолетним преступление понесут родители.

Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине осужденный направил себе в изолятор мягкую игрушку с наркотиками.