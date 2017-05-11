Не разобрался, что это деньги: на Тернопольщине школьник украл почти 2 тысячи злотых, но потом выбросил их
Малолетний вор признался полицейским, что похищенные 500 гривень он потратил на вкусняшки, а вот польские деньги выбросил, потому что не понял, что это за деньги.
На Тернопольщине школьник похитил 1,8 тыс. польских злотых, но потом выбросил их, потому что не разобрался, что это деньги. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, 10 мая к сотрудникам Зборовского отделение полиции обратился житель села Белая Тернопольского района и заявил о краже денег.
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По словам потерпевшего, он приехал на своем автомобиле в село Иванковцы Зборовского района, где, не закрыв транспортное средство, отошел на несколько минут по делам. А когда вернулся, то обнаружил, что из салона пропал кошелек, в котором было 500 грн и 1,8 тыс. злотых.
Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, кражу из чужого автомобиля совершил малолетний школьник. Мальчик, опрошенный в присутствии матери, признался, что гривни потратил на разные вкусности, а злотые – выбросил.
По факту кражи начато уголовное производство. Ответственность за совершенное малолетним преступление понесут родители.
Как сообщал УНИАН, ранее на Тернопольщине осужденный направил себе в изолятор мягкую игрушку с наркотиками.