"Fake news!": Кличко спародировал Трампа на пресс-конференции перед боем с Джошуа (видео)

Украинский боксер Владимир Кличко развеселил журналистов на пресс-конференции перед титульным боем с британцем Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля.

Отвечая на вопрос одного из представителей СМИ о возможной травме глаза, Кличко использовал реплику «Fake news!» (ложные новости. — ред.), спародировав президента США Дональда Трампа.

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Как сообщал УНИАН, поединок Владимира Кличко и Джошуа пройдет вечером в субботу, 29 апреля на стадионе "Уэмбли".

Вживую этот бой смогут увидеть 90 000 зрителей, что является рекордом для боксерских поединков в послевоенной Великобритании.