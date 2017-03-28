"Во имя народа": Китай потратил $17 миллионов на сериал о борьбе с коррупцией
15:17, 28 марта 2017Курьёзы
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Фильм состоит из 55 серий.
REUTERS
Верховная народная прокуратура Китая сняла антикоррупционный сериал «Во имя народа», который будет транслироваться по национальному телевидению.
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Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
Уточняется, что стоимость ленты составила 120 млн юаней ($17,4 млн).
Сериал состоит из 55 эпизодов. Съемки заняли около двух лет.
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