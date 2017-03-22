СБУ предложила пользователям шуточный тест, который определит их роль для спецслужб

Служба безопасности Украины на своем официальном сайте запустила шуточный онлайн-тест, с помощью которого каждый желающий может выяснить, кем он мог бы работать в СБУ.

Пользователям предлагают ответить на несколько вопросов, которые вычислят их потенциал для Службы безопасности – как бойцов элитных спецподразделений, антикоррупционеров, аналитиков, контрразведчиков или даже потенциальных преступников.

Следует отметить, что пользователи в соцсетях оценили этот тест и активно делятся своими результатами. Впрочем, некоторые шутят, что с помощью теста СБУ будет составлять психологические портреты опрошенных и вычислять их по IP-адресам.