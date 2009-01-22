Подкопаева и Нагорный разводятся

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия ПОДКОПАЕВА и ее супруг - бизнесмен Тимофей НАГОРНЫЙ подали документы на развод.

Эту информацию газете «Новой» подтвердил Т.НАГОРНЫЙ.

«Откуда вы узнали? Пока я не могу говорить на эту тему", - ответил на звонок «Новой» Т.НАГОРНЫЙ.

По голосу было понятно, что он очень расстроен.

"К сожалению, мы сейчас как раз занимаемся данным вопросом, и все документы будут оформлены буквально на днях, тогда и можно будет объявить об этом официально", - сказал Т.НАГОРНЫЙ.

На момент сдачи номера комментарий Л.ПОДКОПАЕВОЙ получить не удалось – ее мобильный телефон не отвечал.