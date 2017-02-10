80-летняя американка попыталась пронести в самолет меч, спрятанный в трости

Об инциденте в пятницу, 10 февраля, сообщает Associated Press.

ЧП произошло в аэропорту города Мертл Бич (штат Южная Каролина). Служба безопасности обнаружила меч во время предполетного досмотра. По словам официального представителя Управления транспортной безопасности Марка Хоуэла (Marc Howel), 80-летняя женщина сама не знала о мече.

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Такие находки, по его словам, не редкость. Он считает, что люди приобретают трости «с сюрпризом» в комиссионных магазинах.

Чиновник напомнил, что в самолеты нельзя проносить никакие предметы, похожие на оружие, включая игрушечные пистолеты и стресс-боллы в виде ручных гранат.