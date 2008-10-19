Секс-скандал в МВФ

Пока мир пытается преодолеть кризу, в Международном валютном фонде разгорелся секс-скандал. Директора-распорядителя Доминика Стросс-Кана подозревают в служебном романе - в МВФ даже детективов наняли, чтобы те выяснили все подробности.

Как сообщает издание «Wall Street Journal», Строс-Кана подозревают в интимных отношениях с сотрудницей африканского отдела фонда Пироской Надь, которая замужем за экс-руководителем аргентинского центробанка.

Строс-Кан интим не отрицает, но и вины не признает - говорит, секс с женщинами - это его личное дело.

Это уже не первый подобный скандал. В прошлом году в эпицентре сексуального скандала оказался Всемирный Банк. Тогда громко ушел с должности его директор Пол Вулфовиц. Подчиненные обвиняли ему в фаворитизме, по отношению к сотруднице. Вспоследствии следствие выяснило, что он назначил завышенную зарплату своей любовнице.

5 канал