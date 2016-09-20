В Германии вратаря арестовали за 43 пропущенных гола в одном матче

Немецкая полиция арестовала вратаря аматорского клуба "Вондерворт" Марко Квиотека после того, как он в матче против команды из Оберхаузена пропустил 43 гола. Встреча завершилась 0:43. Об этом сообщает iSport.ua.

Вратарь был задержан на одной из тренировок команлы через пять дней после игры. При задержании он успел крикнуть ошарашенным партнерам, что полиция просто "хочет уточнить некоторые детали"

Причину ареста Квиотека в полиции комментировать отказались, а сам игрок получил несколько сотен сообщений в поддержку. Тренер "Вондерорт" Ивон Лисенфельд сказал после инцидента: "Мы ничего не знаем. В полиции нам ничего не сообщают. Сначала Марко пропустил 43 гола, а потом его забрали в тюрьму".

"Полиция не говорит нам, что случилось, и мы не можем дозвонится Марко на мобильный телефон. Надеюсь, что все хорошо и он вернется к следующей игре", – добавил директор клуба Кристиан Шреэр.