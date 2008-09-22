Найден алмаз весом в 478 карат (фото)

В королевстве Лесото найден алмаз весом в 478 карат, передает агентство France Presse. Как утверждают владельцы камня, найденный алмаз после огранки может стать одним из самых больших в мире.

Камень был обнаружен рабочими рудника Летсенг, на 70 процентов принадлежащего британской компании Gem Diamonds, 8 сентября. В неотшлифованном виде алмаз является двадцатым в мире по величине.

По словам представителя компании, после огранки его масса уменьшится до 150 карат.

Как передает Reuters, точно cтоимость камня можно будет оценить лишь после того, как его разделят на более мелкие бриллианты. Как ожидается, она составит более 12 миллионов долларов.

Самым крупным в мире алмазом считается обнаруженный в Южной Африке в 1905 году Куллинан весом в 3106 карат. Из него было сделано более 100 бриллиантов, самые крупные из которых украсили Королевский скипетр и Корону Британской империи.

Как отмечает Reuters, рудник Летсенг, является одним из самых богатых в мире. Четыре из 20 крупнейших алмазов были обнаружены именно в нем.

Лента.ру