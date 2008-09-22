Найден алмаз весом в 478 карат (фото)
11:55, 22 сентября 2008Курьёзы
3032 0
Стоимость может превысить $12 миллионов
|Фото Reuters
Камень был обнаружен рабочими рудника Летсенг, на 70 процентов принадлежащего британской компании Gem Diamonds, 8 сентября. В неотшлифованном виде алмаз является двадцатым в мире по величине.
По словам представителя компании, после огранки его масса уменьшится до 150 карат.
|Фото Reuters
Самым крупным в мире алмазом считается обнаруженный в Южной Африке в 1905 году Куллинан весом в 3106 карат. Из него было сделано более 100 бриллиантов, самые крупные из которых украсили Королевский скипетр и Корону Британской империи.
Как отмечает Reuters, рудник Летсенг, является одним из самых богатых в мире. Четыре из 20 крупнейших алмазов были обнаружены именно в нем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter