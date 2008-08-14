Финал “Мисс мира 2008” забирают у Киева из боязни войны с Россией?

Финал конкурса красоты “Мисс Мира”, который должен был состояться в Киеве 4 октября 2008 года, перенесен, и сейчас организационный комитет конкурса рассматривает другие страны, где можно было бы провести этот конкурс.

Об этом пишет британская газета Daily Telegraph со ссылкой на заявление организаторов конкурса.

По информации газеты, в заявлении говорится: “В силу обстоятельств, которые находятся вне нашего контроля, мы с большим сожалением вынуждены перенести финал конкурса “Мисс мира 2008”. Это решение было принято в интересах участниц, а также организации “Мисс мира”.

Новая страна и дата проведения конкурса будут объявлены на будущей неделе, сообщается в заявлении. На данный момент как альтернативная страна рассматривается Вьетнам.

Представитель пресс-службы организации “Мисс мира” отказался раскрыть причины такого решения, но из источников в комитете газете удалось узнать, что решение было принято в связи с существованием опасений, что Россия переключит свое внимание (с Грузии) на Украину, которая является еще одним союзником США на постсоветском пространстве.

Газете не удалось также взять комментарий у президента организации “Мисс мира” Джулии МОРЛИ, поскольку находится на Олимпиаде в Пекине.

Это уже не первый раз, когда организаторы конкурса решают перенести место проведения конкурса. Так, в 2002 году, из-за бунтов исламистов, в которых погибли около 200 человек, конкурс в последний момент был перенесен из Нигерии в Лондон.