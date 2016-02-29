Интернет-юзеры остались без мемов о Лео: реакция соцсетей на Оскар для Ди Каприо (фото, видео)
11:20, 29 февраля 2016Курьёзы
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Церемония вручения премии «Оскар» прошла в 88-й раз. Без преувеличения можно сказать, что весь мир следил за вручением номинации «Лучшая мужская роль» престижной кинопремии.
REUTERS
Бесспорным фаворитом был Леонардо Ди Каприо - за роль в фильме "Выживший" ("Легенда Хью Гласса").
Пользователи интернета этого ждали чуть ли не больше, чем сам победитель - Леонардо Ди Каприо, и после вручения долгожданной награды взорвались от постов и мэмов о победителе.
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Наконец-то, Леонардо Дикаприо догнал Никиту Михалкова по Оскарам!— Загнивающий Запад (@gniloywest) February 29, 2016
в поїзді захлопали, а це значить, шо оскар в лео— глина (@ce_glyna) February 29, 2016
Когда от волнения пальцы не попадают по клавишам pic.twitter.com/pfkO0BCoLV— Олег ДиКаприо (@oleg_gunnar) February 29, 2016
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