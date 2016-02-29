Интернет-юзеры остались без мемов о Лео: реакция соцсетей на Оскар для Ди Каприо (фото, видео)

Бесспорным фаворитом был Леонардо Ди Каприо - за роль в фильме "Выживший" ("Легенда Хью Гласса").

Пользователи интернета этого ждали чуть ли не больше, чем сам победитель - Леонардо Ди Каприо, и после вручения долгожданной награды взорвались от постов и мэмов о победителе.

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RedCarpetRampage.com Gameplay from The Line on Vimeo.

Наконец-то, Леонардо Дикаприо догнал Никиту Михалкова по Оскарам! — Загнивающий Запад (@gniloywest) February 29, 2016

в поїзді захлопали, а це значить, шо оскар в лео — глина (@ce_glyna) February 29, 2016