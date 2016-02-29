Интернет-юзеры остались без мемов о Лео: реакция соцсетей на Оскар для Ди Каприо (фото, видео)

11:20, 29 февраля 2016
Курьёзы
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Церемония вручения премии «Оскар» прошла в 88-й раз. Без преувеличения можно сказать, что весь мир следил за вручением номинации «Лучшая мужская роль» престижной кинопремии. 

REUTERS

Бесспорным фаворитом был Леонардо Ди Каприо  - за роль в фильме "Выживший" ("Легенда Хью Гласса").

Пользователи интернета этого ждали чуть ли не больше, чем сам победитель - Леонардо Ди Каприо, и после вручения долгожданной награды взорвались от постов и мэмов о победителе.

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