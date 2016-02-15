Медведев заговорил словами Воланда, отвечая на вопрос об отмене санкций

Полный текст интервью опубликовала пресс-служба российского правительства.

"У Михаила Булгакова есть прекрасная фраза в книге «Мастер и Маргарита», когда Воланд говорит о том, что никогда ничего не просите, сами предложат и сами всё дадут. Вот и мы никогда не будем просить отмены этих санкций. Сами придут и скажут: давайте наконец со всем этим покончим, потому что никому не лучше, всем только хуже", - ответил Медведев.

Читайте такжеМедведев заявил, что он не говорил о начале новой "холодной войны" между Россией и НАТО

Напомним, 13 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и НАТО скатились к новой "холодной войне". "Остается недружественной и закрытой по нашей оценке политическая линия НАТО в отношении России. Можно сказать и резче: мы скатились во времена новой "холодной войны", - сказал он.