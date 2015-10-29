В Мичигане красный Ford Mustang напугал пенсионерку, выехав на крышу ее дома (видео)

83-летняя пенсионерка рассказала репортерам, что смотрела телевизор, когда услышала сильный грохот. Сначала женщина решила, что это гром, но, выйдя на улицу, увидела на крыше своего жилища машину.

Водителем автомобиля оказался страдающий гипогликемией (низким уровнем сахара в крови) мужчина. Он не справился с управлением, вылетел с шоссе номер 69 в округе Шайавасси на прилегающий участок и заехал на крышу, часть которой находилась вровень с землей. Травм он при этом не получил, передает Lenta.ru.

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Дом женщины, располагающийся недалеко от города Лансинг, был построен вплотную к холму, поэтому часть его кровли упирается в газон, по которому проехал автомобиль.

Прибывшая на место полиция отметила, что Ford проскочил через несколько кустов, деревьев и снес небольшой забор, прежде чем остановиться на крыше.

Как пишет издание, произошедшее не расстроило Кингсли, по ее мнению, «все могло быть намного хуже». Она добавила, что накроет поврежденный участок крыши брезентом, пока ее не починят.

У больных гипогликемией при падении уровня сахара в крови в первую очередь страдает головной мозг. Человек может потерять сознание и даже впасть в кому.