Южная Корея депортировала российских спортсменов за злоупотребления алкоголем

По сообщениям корейской полиции, пишет ВВС Украина, спортсмены, которые планировали принять участие в военно-спортивных играх, нарушили правила поведения на борту самолета.

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По словам представителя полиции, россияне злоупотребляли спиртными напитками и вели себя вызывающе.

После того как бортпроводник отказался принести спортсменам еще алкоголя, они встали с мест и заблокировали проход.

Пятерым мужчинам и четырем женщинам были предъявлены обвинения в нарушении закона об авиационной безопасности Южной Кореи.

Российская команда продолжит участие в играх, однако из-за отстранения этих девяти атлетов Россию представят только восемь спортсменов.

VI Всемирные военно-спортивные игры пройдут в Южной Корее с 2 по 11 октября. В них примут участие 9 тыс. представителей из 110 стран мира. От Украины примут участие 65 армейских спортсменов.