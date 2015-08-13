Юноша пытался украсть черепицу из Помпеев для покупки iPhone

Как пишет The Local, 16-летний подросток спрятал плитку в рюкзак, однако свидетелем кражи стал американский турист, который и рассказал полицейским о произошедшем, передает Lenta.tu.

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Сотрудники сил правопорядка задержали подростка прежде, чем он успел покинуть туристический объект. Юношу обвинили в покушении на кражу и передали матери.

Позже он заявил, что собирался продать черепицу на eBay, а на вырученные деньги купить новый iPhone (стоимость iPhone 6 в Нидерландах начинается с 700 евро).

Специалист по римским артефактам Кэрол Елена сообщила изданию, что молодому человеку вряд ли бы удалось выручить за плитку требуемые на приобретение гаджета деньги. "Максимальная сумма, за которую он мог бы продать черепицу из Помпеев, ограничивается 400 евро, однако, очевидно, эти предметы бесценны с исторической точки зрения", - отметила Кэрол Елена.

После изъятия плитки эксперты решили вернуть ее на прежнее место, однако ни подросток, ни американский турист, наблюдавший за происшествием, не смогли вспомнить, с какого именно строения она была взята.

В декабре 2014 года появилась информация, что Помпеи намерены реставрировать с помощью туристов, которые на протяжении многих лет увозили с собой обломки руин в качестве сувениров. Отмечалось, что в последнее время все больше путешественников возвращают фрагменты стен, кладок или фресок обратно.

Древнеримский город Помпеи, расположенный недалеко от Неаполя, был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году. Сейчас на месте города расположен музей под открытым небом. Объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.