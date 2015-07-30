Лондонский аэропорт разработал меню со "счастливыми блюдами"

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Telegraph.

Стало известно, что блюда будут подавать в восьми заведениях аэропорта и отмечать их в меню смайликом.

В свою очередь диетолог Джо Трэверс отметил, что еда имеет огромное влияние на людей, в частности, на их настроение.

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"Счастье - это комплексная вещь. Но есть определенные продукты, которые помогут "счастливым" химическим веществам активизироваться в вашем мозгу", - считает Трэверс.

К блюдам, которые будут активизировать гормон счастья у пассажиров, отмечает издание, входят лосось, тунец, бананы, овсяная крупа, цитрусовые, овощи, шпинат, семена кунжута, нут и соя. Также пассажирам будут предлагать зеленый чай.

При этом отмечается, что попробовать "счастливые блюда" можно будет в течение августа.