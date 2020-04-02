В США перевернулась фура с туалетной бумагой: часть дефицитного товара сгорела (видео)

Дорожная авария произошла недалеко от города Даллас.

Фура с туалетной бумагой перевернулась в штатах.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Дорожная авария произошла недалеко от города Даллас. После того, как автомобиль перевернулся, начался пожар - из-за него временно перекрыли соседние шоссе. Водитель, к счастью, не пострадал.

В полиции говорят, что во время возгорания немало бумаги сгорело. Именно это средство гигиены из-за карантина приобрело огромную популярность во многих странах мира.

Как сообщал УНИАН, в немецком городе Дортмунд местный пекарь Тим Кортем печет торты в виде рулона туалетной бумаги.