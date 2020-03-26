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Пока все на карантине: в Чили пума разгуливала по опустевшей столице (видео)

16:11, 26 марта 2020
Курьёзы
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Пума в карантинном Сантьяго / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пума не побоялась зайти в Сантьяго, так как, считают в службе защиты животных, людей на улицах не было.

Зверь разгуливал по тротуарам и лихо прыгал через забор.

В конце концов пуму таки поймали. Для этого пришлось выстрелить в нее снотворным, а потом отвезли в местный зоопарк. Уже у ветеринаров выяснилось, что это молодой самец, которому лишь чуть больше года.

Как сообщал УНИАН, на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" на днях заплыл тюлень-крабоед весом около 200 кг.

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