Пока все на карантине: в Чили пума разгуливала по опустевшей столице (видео)

Незваного дикого гостя поймали и отвезли в местный зоопарк.

В опустевшую из-за карантина в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции столицу Чили забрела пума.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Пума не побоялась зайти в Сантьяго, так как, считают в службе защиты животных, людей на улицах не было.

Зверь разгуливал по тротуарам и лихо прыгал через забор.

В конце концов пуму таки поймали. Для этого пришлось выстрелить в нее снотворным, а потом отвезли в местный зоопарк. Уже у ветеринаров выяснилось, что это молодой самец, которому лишь чуть больше года.

Как сообщал УНИАН, на украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" на днях заплыл тюлень-крабоед весом около 200 кг.