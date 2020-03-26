Пока все на карантине: в Чили пума разгуливала по опустевшей столице (видео)
16:11, 26 марта 2020Курьёзы
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Незваного дикого гостя поймали и отвезли в местный зоопарк.
Пума в карантинном Сантьяго / скриншот
В опустевшую из-за карантина в связи с распространением в мире коронавирусной инфекции столицу Чили забрела пума.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Пума не побоялась зайти в Сантьяго, так как, считают в службе защиты животных, людей на улицах не было.
Зверь разгуливал по тротуарам и лихо прыгал через забор.
В конце концов пуму таки поймали. Для этого пришлось выстрелить в нее снотворным, а потом отвезли в местный зоопарк. Уже у ветеринаров выяснилось, что это молодой самец, которому лишь чуть больше года.
Пума забрела в опустевшую из-за карантина чилийскую столицу
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