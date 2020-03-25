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К украинцам на антарктической станции заглянул 200-килограммовый наглый гость

17:50, 25 марта 2020
Курьёзы
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На антарктическую станцию к украинцам пожаловал неожиданный гость / Фото: facebook.com/antarctic2019/

Ученые говорят, что ситуация нетипичная, потому что, обычно, тюлени остерегаются станции и не подплывают к ней, сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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Полярники шутят, что тюлень приплыл проверить, все ли сыты и здоровы на станции, после чего и сам лег спать.

Как сообщал ранее УНИАН, стало известно, какие животные и сколько их проживает возле станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез.

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