К украинцам на антарктической станции заглянул 200-килограммовый наглый гость

Тюлень-крабоед заплыл на станцию Академик Вернадский. Полярники отмечают: ситуация нетипичная

На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" заплыл тюлень-крабоед весом около 200 кг.

Ученые говорят, что ситуация нетипичная, потому что, обычно, тюлени остерегаются станции и не подплывают к ней, сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

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Полярники шутят, что тюлень приплыл проверить, все ли сыты и здоровы на станции, после чего и сам лег спать.

Как сообщал ранее УНИАН, стало известно, какие животные и сколько их проживает возле станции «Академик Вернадский» на острове Галиндез.