Пара пьяных туристов из России занялись сексом прямо на пляже в Таиланде (видео 18+)

Им пришлось публично извиниться на камеру и заплатить штраф.

На тайском курорте Паттайя пара туристов из России занялись сексом на пляже в присутствии других отдыхающих.

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Отмечается, что 19-летняя девушка и 26-летний молодой человек праздновали Новый год на курорте в одном из баров и после застолья отправились к морю.

На берегу они выпили еще несколько бутылок пива и начали заниматься сексом. Присутствующие на пляже делали им замечания, но те не обращали на них внимания.

Очевидцы засняли пару на видео и обратились с ним в полицию. В итоге девушку и парня оштрафовали на пять тысяч батов (4 тысячи гривень). Туристы публично извинились за свой поступок на камеру, а тайская сторона сообщила об инциденте в российское посольство.

За аналогичное нарушение в 2018 году другую пару депортировали и внесли в черный список на 10 лет.

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