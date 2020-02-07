Луценко станцевала с огромной пандой в торговом центре (видео)
18:56, 07 февраля 2020Курьёзы
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Ролик с зажигательным танцем супруги опубликовал экс-генпрокурор.
7 февраля Ирина Луценко отмечает свой 54 день рождения / скриншот
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко показал, как его супруга Ирина Луценко танцевала в торговом центре с аниматором в костюме панды.
Читайте такжеМаск станцевал на открытии завода Tesla в Китае (видео)Соответствующее видео Луценко опубликовал в себя на странице в Facebook.
«Танцуй, люби, пой, живи, самый большой приз моей жизни», – написал он.
Известно, что 7 февраля Ирина Луценко отмечает свой 54 день рождения.
Ранее УНИАН сообщал, как Кремль опубликовал архивное видео с поющим Путиным.
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