Коронавирус "спасает": китаянка притворилась больной и отпугнула насильника (фото)

Увидев, как девушка кашляет, злоумышленник отпустил ее и сбежал.

В Китайском городе Цзиншань девушка отпугнула насильника, заявив, что только вернулась из Уханя и начала кашлять.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте такжеСобака порвала паспорт хозяйки и спасла ее от смертельного коронавируса (фото)Как рассказали в полиции, в спальню к девушке вломился 25-летний парень по имени Чжао. Он набросился на нее и начал пытаться заткнуть ей рот.

«Я только вернулась из Уханя и сижу одна дома, потому что заразилась там и теперь нахожусь на карантине», – начала кричать девушка.

При этом она пыталась оттолкнуть мужчину и начала кашлять.

Сразу после этого Чжао отпустил ее и сбежал, прихватив с собой чуть больше 3000 юаней (около 11 тысяч гривен).

Полиции было сложно словить парня по горячим следам из-за того, что практически все люди ходят в масках, чтобы защититься от вируса. Тем не менее, уже через несколько дней Чжао в полицейский участок доставил собственный отец, и он признался в содеянном.

Ранее УНИАН сообщал, что люди по всему миру связывают новый коронавирус с названием пива.