К яхте путешественников прибило 500 кг наркотиков (фото)

Пока полиция не связывалась с капитаном яхты, отсутствует также информация о месте нахождения наркотиков.

Группа туристов, отправившаяся понаблюдать за дельфинами, обнаружила бережно упакованные ящики с номерными обозначениями, которые к яхте прибило волнами океана. В ящиках было почти 500 кг гашиша.

Об этом пишет эстонское издание Postimees.

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Капитан яхты Кэеп сообщил о находке в местную полицию. На место выслали вертолет. Когда яхта прибыла в порт Сан-Мигеля, правоохранители допросили пассажиров и капитана.

Пока полиция не связывалась с Кэепом, отсутствует также информация о месте нахождения наркотиков.

Как сообщал УНИАН, в шотландском городе Форфар 75-летний мужчина обнаружил свое надгробие на городском кладбище.