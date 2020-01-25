К яхте путешественников прибило 500 кг наркотиков (фото)
Группа туристов, отправившаяся понаблюдать за дельфинами, обнаружила бережно упакованные ящики с номерными обозначениями, которые к яхте прибило волнами океана. В ящиках было почти 500 кг гашиша.
Об этом пишет эстонское издание Postimees.
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Капитан яхты Кэеп сообщил о находке в местную полицию. На место выслали вертолет. Когда яхта прибыла в порт Сан-Мигеля, правоохранители допросили пассажиров и капитана.
Пока полиция не связывалась с Кэепом, отсутствует также информация о месте нахождения наркотиков.
Как сообщал УНИАН, в шотландском городе Форфар 75-летний мужчина обнаружил свое надгробие на городском кладбище.