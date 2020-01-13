Новоизбранная "Мисс Бельгия" потеряла бюстгальтер прямо на сцене (видео)

Спускаясь по ступенькам, она споткнулась и упала.

Сеть рассмешил выход "Мисс Бельгия-2020", которая после получения титула упала и потеряла белье, спускаясь по ступенькам.

Об этом пишет Mirror.

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На кадрах видно, как 23-летняя Селин Ван Уйтсел выходит на сцену после того, как получила титул "Мисс Бельгия-2020". В прямом эфире девушка спускается по лестнице, однако цепляется и падает. В этот момент бюстгальтер падает прямо ей под ноги.

Модель сделала вид, что ничего не произошло, и пошла дальше по сцене.

"Сегодня я - лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал", - сказала Селин.