Новоизбранная "Мисс Бельгия" потеряла бюстгальтер прямо на сцене (видео)
17:27, 13 января 2020Курьёзы
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Спускаясь по ступенькам, она споткнулась и упала.
Модель сделала вид, что ничего не произошло / скриншот
Сеть рассмешил выход "Мисс Бельгия-2020", которая после получения титула упала и потеряла белье, спускаясь по ступенькам.
Об этом пишет Mirror.
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На кадрах видно, как 23-летняя Селин Ван Уйтсел выходит на сцену после того, как получила титул "Мисс Бельгия-2020". В прямом эфире девушка спускается по лестнице, однако цепляется и падает. В этот момент бюстгальтер падает прямо ей под ноги.
Модель сделала вид, что ничего не произошло, и пошла дальше по сцене.
"Сегодня я - лучший пример того, что в жизни нужно просто подняться, если ты упал", - сказала Селин.
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