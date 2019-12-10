В Мексике рыбаки превратили холодильник в лодку и спаслись

Их рыболовное судно затонуло.

В мексиканском штате Табаско двое рыбаков спаслись благодаря холодильнику, что плавал рядом, когда их лодка начала тонуть.

Об этом передает ТСН.

Читайте такжеВ Лос-Анджелесе грабитель пытался сбежать от копов в открытое море (видео)Рыболовное судно «Адриана» отправилось из Сан-Педро на промысел, а уже на следующий день поступила информация о том, что судно наполовину затонуло.

На спасение отправили другой экипаж. Рыбаков искали и с воздуха на вертолете. Впоследствии спасатели увидели, что на волнах плавает холодильник, в котором сидели мужчины. Дверцы у него не было, поэтому прибор легко смогли превратить в лодку. Мужчин подняли на борт, зафиксировав момент на видео.

Рыбаков госпитализировали, об их состоянии пока деталей нет.

Ранее УНИАН сообщал, полицейские арестовали наркоторговцев, которые их спасли в море.