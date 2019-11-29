В Виннице прохожие оригинально проучили "героя парковки" (видео)
12:37, 29 ноября 2019Курьёзы
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Полицию на место за нарушение правил парковки не вызвали.
Винничане оригинально проучили водителя за неправильную парковку
В Виннице местные жители оригинально проучили водителя за неправильную парковку.
Читайте такжеВ Днепре пенсионерка покаталась на тележке из супермаркета (видео)Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Отмечается, что водитель оставил свой «Смарт» на тротуаре и исчез на несколько часов.
Прохожие обвернули машину туалетной бумагой и оставили на лобовом стекле записку. Все это сняли на видео и выложили в сеть.
Полицию за нарушение не вызывали, люди надеются, что водитель сделает выводы.
Ранее УНИАН сообщал, как посол ЕС признался, что в Киеве ему очень не нравятся припаркованные авто на тротуарах.
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