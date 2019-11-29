В Виннице прохожие оригинально проучили "героя парковки" (видео)

Полицию на место за нарушение правил парковки не вызвали.

В Виннице местные жители оригинально проучили водителя за неправильную парковку.

Читайте такжеВ Днепре пенсионерка покаталась на тележке из супермаркета (видео)Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Отмечается, что водитель оставил свой «Смарт» на тротуаре и исчез на несколько часов.

Прохожие обвернули машину туалетной бумагой и оставили на лобовом стекле записку. Все это сняли на видео и выложили в сеть.

Полицию за нарушение не вызывали, люди надеются, что водитель сделает выводы.

Ранее УНИАН сообщал, как посол ЕС признался, что в Киеве ему очень не нравятся припаркованные авто на тротуарах.