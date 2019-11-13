"Человек-паук" уже не тот: всемирно известный руфер не смог залезть на небоскреб в Париже

Альпинист не сумел взобраться на крышу офисного здания и был вынужден залезть в одно из окон.

57-летний французский Ален Робер, которого также называют «человеком-пауком», не смог залезть на 152-метровый небоскреб «Ариан» в районе Дефанс на западе Парижа.

Об этом сообщает Le Parisien.

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Свое восхождение на небоскреб альпинист начал в среду, 13 ноября, около 11:00 по местному времени.

Почти достигнув вершины, он не сумел взобраться на крышу офисного здания и был вынужден залезть в одно из окон.

За действиями альпиниста наблюдали сотрудники правоохранительных органов и компаний, расположенных в небоскребе.

После того, как Робер спустился вниз, его задержали полицейские.

Как сообщал УНИАН, 23-летний британец Дэвид Нельмс поделился со своими подписчиками в Instagram видеороликом, на котором он исполняет опасный трюк на высотном здании в Дубаи.