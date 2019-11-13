"Человек-паук" уже не тот: всемирно известный руфер не смог залезть на небоскреб в Париже
57-летний французский Ален Робер, которого также называют «человеком-пауком», не смог залезть на 152-метровый небоскреб «Ариан» в районе Дефанс на западе Парижа.
Об этом сообщает Le Parisien.
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Свое восхождение на небоскреб альпинист начал в среду, 13 ноября, около 11:00 по местному времени.
Почти достигнув вершины, он не сумел взобраться на крышу офисного здания и был вынужден залезть в одно из окон.
За действиями альпиниста наблюдали сотрудники правоохранительных органов и компаний, расположенных в небоскребе.
После того, как Робер спустился вниз, его задержали полицейские.
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