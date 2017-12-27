Британский руфер выложил в сеть видео смертельного трюка в Дубае
09:42, 27 декабря 2017Мир
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Очередной смельчак снял видео с опасным трюком на Дубайской высотке.
Дубай / REUTERS
23-летний британец Дэвид Нельмс поделился со своими подписчиками в Instagram видеороликом, на котором он исполняет опасный трюк на высотном здании в Дубае.
Читайте такжеПогиб фигурант дела о перекраске звезды на высотке в Москве в цвета украинского флага На видео Дэвид стоит на краю 43-этажного здания Al Dar Tower в Dubai Marina и без страховки на скорости прыгает через бетонные опоры на крыше.
На данный момент видео собрало уже 62 тыс. просмотров.
Дэвид также поднялся на 70-этажный небоскреб в Dubai Marina.
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