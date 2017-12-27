Британский руфер выложил в сеть видео смертельного трюка в Дубае

23-летний британец Дэвид Нельмс поделился со своими подписчиками в Instagram видеороликом, на котором он исполняет опасный трюк на высотном здании в Дубае.

Читайте такжеПогиб фигурант дела о перекраске звезды на высотке в Москве в цвета украинского флага На видео Дэвид стоит на краю 43-этажного здания Al Dar Tower в Dubai Marina и без страховки на скорости прыгает через бетонные опоры на крыше.

На данный момент видео собрало уже 62 тыс. просмотров.

Дэвид также поднялся на 70-этажный небоскреб в Dubai Marina.