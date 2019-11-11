В сеть "слили" видео с танцующим Ляшко
09:50, 11 ноября 2019Курьёзы
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Ролик был снят на концерте Успенской в Дворце спорта в Киеве.
Танцующий Ляшко
В сеть попало видео с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, танцующим в концертном зале со своей женой Роситой.
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Кадры опубликовало издание "КП в Украине". Ролик был снят на концерте Успенской в Дворце спорта в Киеве.
"По будням Олег Ляшко разбирается с депутатами, а по выходным танцует на концертах. Видео записано сегодня нами на выступлении Любови Успенской", – говорится в комментарии к видео.
Ранее бывший народный депутат Олег Ляшко устроил драку с нынешним нардепом от "Слуги народа" и главой парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом.
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