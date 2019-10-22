Девушка нашла фото "бывшей" у бойфренда и едва не потеряла его

Девушка решила, что на снимке - бывшая возлюбленная бойфренда, и устроила настоящую драму.

Девушка из Манчестера по имени Джои Раунсфилд решила расстаться с парнем после того, как нашла у него под подушкой фото якобы его бывшей.

Однако оказалось, что на самом деле это был не его снимок, передает 9Honey.

Так, в одну из ночей у парня дома девушка перевернула подушку и обнаружила под ней изображение очень счастливой женщины. Она не могла уснуть несколько часов и решила, что это был снимок бывшей девушки ее возлюбленного, которая умерла.

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"Я написала ему офигенно большой текст о том, как, мы, возможно, торопим события и, может, нам не стоит спешить, так как ему нужно больше времени и так далее", — пояснила Раунсфилд. По ее словам, после отправки сообщения она сходила в душ и, вернувшись обратно, получила ответ.

Оказалось, что фото на самом деле было не снимком парня, а этикеткой матраса с изображением пары, в том числе счастливой женщины. Возлюбленный прислал ей фотографию этой бирки в ответ.

Пост девушки в Twitter стал вирусным, набрав более четырех тысяч лайков.

Ранее девушка по имени Кени Хайес уличила своего парня в измене с помощью внимательности пользователей сети.