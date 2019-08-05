Одна деталь на фото помогла девушке уличить парня в измене

Внимательные пользователи Twitter заметили, что на заднем фоне снимка парня стоит журнал Houstonia за февраль 2019 года.

Девушка по имени Кени Хайес уличила своего парня в измене с помощью внимательности пользователей сети.

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Так, девушка увидела в сети снимок своего возлюбленного Кейтрика Денсона с другой женщиной. Но тот заверял, что это - старое фото, пишет Bored Panda.

Но внимательные пользователи Twitter заметили, что на заднем фоне снимка парня стоит журнал Houstonia за февраль 2019 года. Более того, пост об изменнике увидела девушка, которая и опубликовала снимок с Денсоном. Она призналась, что рассталась с парнем три недели назад, но затем они снова созвонились.

"Я сказала, что не хочу с ним больше быть. Он ответил, что гуляет с кем-то, но я не думала, что он в отношениях", — объяснила девушка.

Она также прислала Хайес чек, на котором было имя парня, чтобы та потом могла показать его Денсону в доказательство своих слов.

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