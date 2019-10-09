Был Ленин – стал Порошенко: в Запорожье памятник обезглавленному «вождю» превратили в экс-президента (фото)

Необычная скульптура появилась на территории частной базы отдыха, расположенной на берегу Днепра.

В Запорожье на территории одной из частных баз отдыха установили памятник, который внешне имеет сходство с экс-президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, фотографии новой скульптуры жители Запорожья массово публикуют в социальных сетях.

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При этом, местные СМИ сообщают, что «памятник Порошенко» когда-то был памятником Владимиру Ленину. Якобы после того, как в Украине стартовала декоммунизация, неизвестные злоумышленники отбили от памятника голову и монумент простоял в таком виде на территории базы отдыха несколько лет. Однако, на днях, бывший памятник Ленину появился в обновленном виде: с новой головой и раскрашенной одеждой; на рукаве пиджака виден Герб Украины, на рубашку нанесен украинский орнамент.

При этом, на данный момент точно неизвестно, кто является скульптором и кого он хотел изобразить, однако пользователи соцсетей уже «окрестили» скульптуру памятником экс-президенту Украины Порошенко.

В Департаменте культуры и туризма Запорожского городского совета корреспонденту УНИАН сообщили, что пока не владеют никакой официальной информацией относительно памятника, поскольку по заказу города или за бюджетные средства он не устанавливался. Также, по словам чиновников, к ним официально не обращались за разрешением установить подобный монумент его в черте города.