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Сеть рассмешило видео с хохотом малыша

20:05, 01 октября 2019
Курьёзы
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Ребенок на видео заливается смехом / Скриншот

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На запись обратило внимание издание ABC7. На кадрах видно, как отец держит в руках букву М. Тогда он ее переворачивает, показывая W.

Когда его сын замечает такие манипуляции - начинает громко хохотать. Такие действия папа малыша повторяет еще несколько раз. Ребенок смеется, не переставая.

Ранее в сети смеялись над "Мисс Африка 2018", у которой во время шоу вспыхнул парик.

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