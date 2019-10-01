Сеть рассмешило видео с хохотом малыша
20:05, 01 октября 2019Курьёзы
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Изучение алфавита показалось малышу смешным.
Ребенок на видео заливается смехом / Скриншот
Сеть рассмешило видео, на котором малыш не может прекратить смеяться над тем, как отец учит его алфавиту.
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На запись обратило внимание издание ABC7. На кадрах видно, как отец держит в руках букву М. Тогда он ее переворачивает, показывая W.
Когда его сын замечает такие манипуляции - начинает громко хохотать. Такие действия папа малыша повторяет еще несколько раз. Ребенок смеется, не переставая.
Ранее в сети смеялись над "Мисс Африка 2018", у которой во время шоу вспыхнул парик.
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