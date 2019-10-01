Сеть рассмешило видео с хохотом малыша

Изучение алфавита показалось малышу смешным.

Сеть рассмешило видео, на котором малыш не может прекратить смеяться над тем, как отец учит его алфавиту.

Читайте такжеПарень хотел сделать приятное любимой, а она подняла его на смех (фото)

На запись обратило внимание издание ABC7. На кадрах видно, как отец держит в руках букву М. Тогда он ее переворачивает, показывая W.

Когда его сын замечает такие манипуляции - начинает громко хохотать. Такие действия папа малыша повторяет еще несколько раз. Ребенок смеется, не переставая.

Ранее в сети смеялись над "Мисс Африка 2018", у которой во время шоу вспыхнул парик.