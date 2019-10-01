В Эквадоре во время секса погибла пара

Парень с девушкой не учли прочность деревянных перил балкона.

В Кито (Эквадор) пара случайно выпала с балкона, когда занималась сексом.

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Об этом сообщает Daily Mail.

Мертвые тела 28-летней девушки и ее любовника нашла на террасе соседка.

По словам полиции, пара занималась сексом после вечеринки и не учла прочность деревянных перил балкона и слишком сильно уперлась на них.

Дерево треснуло, любовники упали с третьего этажа. От полученных травм девушка с парнем погибли.

Как сообщал УНИАН, в Италии 60-летний британец умер во время просмотра порнофильма.