В Эквадоре во время секса погибла пара
10:58, 01 октября 2019Курьёзы
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Парень с девушкой не учли прочность деревянных перил балкона.
Тела влюбленных нашла соседка / фото pixabay
В Кито (Эквадор) пара случайно выпала с балкона, когда занималась сексом.
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Об этом сообщает Daily Mail.
Мертвые тела 28-летней девушки и ее любовника нашла на террасе соседка.
По словам полиции, пара занималась сексом после вечеринки и не учла прочность деревянных перил балкона и слишком сильно уперлась на них.
Дерево треснуло, любовники упали с третьего этажа. От полученных травм девушка с парнем погибли.
Как сообщал УНИАН, в Италии 60-летний британец умер во время просмотра порнофильма.
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