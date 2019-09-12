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В Лос-Анджелесе грабитель пытался сбежать от копов в открытое море (видео)

11:09, 12 сентября 2019
Курьёзы
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Личность мужчины пока что правоохранители не обнародуют / скриншот

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

После того, как человек совершил преступление, он побежал на местный пляж. Бригады полиции бросились за ним на побережье, привлекли даже вертолет. Силовикам понадобилось пол часа, чтобы таки догнать горе-вора. От отчаяния он забежал по пояс в воду, там его окружили и надели наручники.

Личность мужчины пока что правоохранители не обнародуют.

Как сообщал УНИАН, в Китае полиция пришла в квартиру к мужчине, которого подозревали в ограблении магазина. Когда китаец понял, что его хотят арестовать, он вылез из окна квартиры на 22 этаже и застрял на карнизе.

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Теги: #грабитель#Лос-Анджелес