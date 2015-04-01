«Мистрали» для обороны Европы: российская пресса поверила в эту первоапрельскую шутку - Le Figaro

Эту первоапрельскую шутку, которая появилась на одном английском сайте, цитировала российская пресса, не понимая, что это был обман, пишет Пьер Авриль в своей статье под названием «Мистрали» для обороны Европы: российская пресса поверила в эту первоапрельскую шутку», опубликованной во французской газете Le Figaro.

Франция передаст два своих корабля «Мистраль» скорее Евросоюзу, чем России: эта первоапрельская шутка была опубликована сегодня на новостном портале EUobserver, а затем ее без малейших сомнений в первой половине дня вполне серьезно повторяли российские СМИ. Абсолютно все в содержании этой статьи на сайте EUobserver указывает на обман.

Во-первых, настойчиво указывается дата (именно 1 апреля), когда глава европейской дипломатии Федерика Могерини якобы сделала неправдивое заявление: «Покупка Европейским союзом двух универсальных десантных кораблей типа «Мистраль» стала историческим шагом в формировании общей политики в области обороны, как это определено в 42-й статье Лиссабонского договора», – как бы сообщила бывший министр иностранных дел Италии.

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус как бы заявил, как сообщил EUobserver, что такое решение Парижа подчеркивает «приверженность Франции подлинной европейской политике обороны». Легко можно было догадаться, что это обман, поскольку EUobserver пишет, что один из двух кораблей, «Севастополь», будет теперь называться «Юнкер» в честь председателя Европейской Комиссии. Второй корабль назовут «Могерини», как сообщается на сайте, и базироваться он будет возле Лампедузы, итальянского острова, куда регулярно прибывают корабли с нелегальными иммигрантами. И, наконец, эту покупку будет финансировать... Европейский центральный банк.

Еврокомиссия опровергла эту информацию

Эта информация была забавной шуткой, которую подхватили российские СМИ, даже не усомнившись в ее правдивости. Ее опубликовали, почти как «срочное сообщение», известные российские информационные агентства, в том числе «РИА Новости» и «Интерфакс», а затем и подавляющее большинство других СМИ. Чуть позже Еврокомиссия опровергла эту информацию. В итоге EUobserver в начале статьи разместил предупреждение: «Это первоапрельская шутка. Все цитаты и информация, которые содержаться в статье, являются вымышленными».

После того как газета «РИА Новости» опубликовала эту шутливую информацию, журналисты удосужились взять интервью у пресс-секретаря Еврокомиссии, который и раскусил эту ложь. Когда журналисты Le Figaro связались с заместителем главного редактора Gazeta.ru, интернет-издания, которое также опубликовало эту шуточную новость, он попытался оправдаться: «Правда, что когда перечитываешь статью, это кажется нелепым», – сказал Евгений Шипилов и сразу же повесил трубку.

В России традиция шутить существует уже давно, и особенно популярной она была в советское время и каждое 1-е апреля. Но при этом чаще шутят только в узких кругах. Российские газеты обычно не публикуют шутки в этот день, если только это не происходит против их воли. Со своей стороны, пресс-секретарь Владимира Путина решил ответить на случившееся с иронией: «Все шутки должны быть своевременными, как и выполнение условий контрактов», – сказал Дмитрий Песков, добавив, что Кремль «больше работает, а не шутит».