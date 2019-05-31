В Индии женщина после свадьбы сбежала от мужа со священником

Родственники мужа обратились в полицию, а влюбленных объявили в розыск.

В Индии молодая жена сбежала со священником от мужа через две недели после свадьбы.

Об этом сообщает информационный портал NDTV.

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21-летняя Рина Баи из деревни Тори Багрод, расположенной в штате Мадхья-Прадеш, вышла замуж 7 мая. Церемонию венчания проводил священник Винод Махараж.

Спустя 16 дней Баи пропала из дома мужа, прихватив с собой деньги и драгоценности. Вместе с девушкой также пропал и священник. Родственники подозревают, что у девушки и Махаража был роман еще до свадьбы.

Родственники мужа обратились в полицию, а влюбленных объявили в розыск.

Как сообщал УНИАН, Аманда Тиг из Северной Ирландии, которая вышла замуж за 300 летнего призрака-пирата, попала в больницу всего через две недели «супружеской жизни». В проблемах со здоровьем женщина обвинила своего мужа-призрака.