Водитель из Британии неправильно написал город «Рим» в навигаторе и попал в Германию, а там врезался в столб

Об этом сообщает Daily Mail. Эта история произошла с 81-летним уроженцем Италии, который сейчас живет в Ньюкасле. По данным немецкой полиции, мужчина, имя которого не называют, ввел в своем навигаторе Rom вместо Rome - английского написания Рима, передает "Общественное".

В итоге он приехал в небольшой поселок Ром, расположенный на немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия за 1440 километров от столицы Италии.

Когда навигатор показал мужчине, что поездка завершилась, он вышел осмотреться, потому что местность не была похожей на Рим. Мужчина забыл поставить свой «Ягуар» на ручной тормоз, из-за чего машина врезалась в столб, что стоял рядом, но серьезно не пострадала. После этого его заметили полицейские, они рассказали, куда он приехал.

Несмотря на все проблемы, житель Ньюкасла продолжил свой путь до Рима, отметив, что он отстает от графика всего на несколько часов.