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Храбрый кот победил стаю из шести собак и попал на видео

14:12, 24 апреля 2019
Курьёзы
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Храбрый кот попал на видео / Скриншот

На "бой" четырехлапых обратило внимание британское издание Daily Mail.

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На опубликованном ролике видно, как ночью два больших пса подходят к ступеням, на которых сидит черный кот. Последний храбро отогнал собак.

Затем появился третий пес, но, испугавшись кота, побежал за первыми двумя. Не выдержали напора храброго пушистика и еще две собаки. 

Последний пес из стаи даже не решился приблизиться к коту и убежал за остальными вдоль дороги.

Ранее житель Санкт-Петербурга Юрий Мережко опубликовал в соцсети видео, на которой его кот "поет".

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Теги: #собаки#кот