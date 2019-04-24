Храбрый кот победил стаю из шести собак и попал на видео
14:12, 24 апреля 2019Курьёзы
574 0
Бой зафиксировали камеры наружного наблюдения.
Храбрый кот попал на видео / Скриншот
В Турции храбрый кот напал на стаю из шести собак. Поступок пушистика попал на видео.
На "бой" четырехлапых обратило внимание британское издание Daily Mail.
Читайте такжеКоты vs охрана: в сети следят за "войной" пушистиков, которых не пускают в музей (видео)
На опубликованном ролике видно, как ночью два больших пса подходят к ступеням, на которых сидит черный кот. Последний храбро отогнал собак.
Затем появился третий пес, но, испугавшись кота, побежал за первыми двумя. Не выдержали напора храброго пушистика и еще две собаки.
Последний пес из стаи даже не решился приблизиться к коту и убежал за остальными вдоль дороги.
Ранее житель Санкт-Петербурга Юрий Мережко опубликовал в соцсети видео, на которой его кот "поет".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter