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Чайник на палочке: в Черновцах необычным образом "залатали" яму на дороге (фото)

16:11, 28 марта 2019
Курьёзы
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В Черновцах необычным образом прикрыли яму на дороге / фото Павел Каспрук / ТСН

Это демонстрируют фото, которые были предоставлены местным жителем ТСН.

Снимок был сделан на улице Драгоманова, которая имеет двустороннее движение.

Заметно, что улица покрыта брусчаткой, а асфальт есть только вблизи канализационного люка. Последний расположен недалеко от пропасти. Вероятно, она имеет большую глубину и ведет к сточной системе.

фото Павел Каспрук / ТСН

Как сообщал УНИАН, в Сумской области ямы на дорогах латали с помощью чайника со смолой.

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Теги: #Черновцы#яма на дороге