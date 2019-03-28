Чайник на палочке: в Черновцах необычным образом "залатали" яму на дороге (фото)
16:11, 28 марта 2019Курьёзы
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Яма образовалась прямо в центре города.
В Черновцах необычным образом прикрыли яму на дороге / фото Павел Каспрук / ТСН
Пропасть прямо в центре Черновцов неподалеку от Театральной площади перекрыли чайником на палке.
Это демонстрируют фото, которые были предоставлены местным жителем ТСН.
Снимок был сделан на улице Драгоманова, которая имеет двустороннее движение.
Заметно, что улица покрыта брусчаткой, а асфальт есть только вблизи канализационного люка. Последний расположен недалеко от пропасти. Вероятно, она имеет большую глубину и ведет к сточной системе.
фото Павел Каспрук / ТСН
Как сообщал УНИАН, в Сумской области ямы на дорогах латали с помощью чайника со смолой.
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