Военные США и Великобритании "потролили" Россию парадом в 300 метрах от границы

Американская военная техника и британские военные официально приняли участие в праздновании Дня независимости Эстонии, однако, отмечает газета, Нарва для проведения парада была выбрана не случайно. Именно этот город якобы является потенциальной целью для Кремля, если Россия переместит свое внимание с Украины на страны Балтии, пишет Дождь по информации The Telegraph.

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«События в Украине, которые заставили весь мир проснуться, четко показывают, что мы должны уделять большое внимание безопасности», — сказал на параде Рихо Террас, командующий силами обороны Эстонии.

Почти 100 военнослужащих из Испании, Нидерландов, Латвии и Литвы промаршировали вместе с 1300 эстонскими военнослужащими.

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступил в начале февраля за оказание военной помощи Украине. Президент страны и первый вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс уверены, что Евросоюз столкнулся с обострением отношений с Россией. Санкции против России, по его мнению, должны быть продолжены.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте предложила вернуть обязательную военную службу из-за изменения геополитической ситуации.