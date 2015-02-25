Военные США и Великобритании "потролили" Россию парадом в 300 метрах от границы
Американские и британские военные приняли участие в военном параде в Нарве, который был посвящен Дню независимости Эстонии, чтобы показать единство против приближающейся угрозы со стороны Москвы.
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«События в Украине, которые заставили весь мир проснуться, четко показывают, что мы должны уделять большое внимание безопасности», — сказал на параде Рихо Террас, командующий силами обороны Эстонии.
Почти 100 военнослужащих из Испании, Нидерландов, Латвии и Литвы промаршировали вместе с 1300 эстонскими военнослужащими.
Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выступил в начале февраля за оказание военной помощи Украине. Президент страны и первый вице-президент Европейской комиссии Франц Тиммерманс уверены, что Евросоюз столкнулся с обострением отношений с Россией. Санкции против России, по его мнению, должны быть продолжены.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте предложила вернуть обязательную военную службу из-за изменения геополитической ситуации.