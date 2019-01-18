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В сети обратились к Путину, назвав его "истребителем" (фото)

06:35, 18 января 2019
Курьёзы
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В Сети обратились к Путину, назвав его "истребителем" / Facebook

Сатирик Евгений Шестаков публикует в Facebook обращение к Владимиру Путину, в котором сравнивает президента с так и не запущенным в серийное производство истребителем пятого поколения и напоминает главе государства о масштабах и причинах эмиграции россиян.

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"Печаль, государь, печаль. Самолет взлетел в первый раз 9 лет назад. Мы плакали от счастья и чепчиками забросали все небо. Но они упали обратно. По новым планам, он пойдет в нормальную серию еще через 7 или 8 лет. Это больше похоже на никогда. В какой-то момент вы с ним совпадете, истребитель пятого поколения и вождь пятого пришествия, он еще не будет в оперативной готовности, ты уже не будешь играть в хоккей", - написал он.

Шестаков напомнил, что «белая эмиграция» после захвата в 1917 году власти большевиками составила «всего» 1,4 миллиона человек.

«Они уехали от тебя», - пишет Шестаков, обращаясь к президенту Путину.

По данным российского медиаресурса «Проект», всего за третий срок президентства Владимира Путина из страны уехали 1,7 млн человек. 

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Теги: #Путин#эмиграция