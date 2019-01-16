Нардеп Гончаренко пришел на телеэфир в образе Чарли Чаплина (видео)

Для создания образа политик использовал накладные усы, шляпу и трость.

Заместитель главы парламентской фракции БПП Алексей Гончаренко появился в эфире ток-шоу телеканала «Прямой» в образе знаменитого комика Чарли Чаплина.

Для создания образа он использовал накладные усы, шляпу и трость.

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Свой внешний вид политик обосновал выдвижением в президенты комика Владимира Зеленского. Перед новым годом Гончаренко настаивал, что Зеленский не пойдет в президенты.

«Я сказал, что если это случится, если он [Зеленский] снимет костюм клоуна-комика, и оденет костюм политика, то я сделаю наоборот. Я сниму костюм политика, и одену костюм клоуна-комика», - указал Гончаренко.

Напомним, Владимир Зеленский во время праздничного "Вечернего квартала" на канале "1+1" заявил о своем решении баллотироваться на пост президента Украины.