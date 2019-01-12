Хотел угостить коллегу: конгрессмена не пустили в Капитолий с 6 банками пива (фото)

Конгрессмен хотел "смазать механизм пивком".

Охрана Конгресса остановила конгрессмена-демократа Джона Каннингема (Joe Cunningham), когда тот пытался пронести в здание 6 банок пива (упаковка six pack - прим. ред.), которые он хотел подарить другому законодателю.

Об этом в Twitter сообщила журналист издания Politico, которая стала свидетелем происшествия, пишет "Голос Америки".

"Ему сказали, что это запрещено", - написала о реакции охраны Лаура Баррон-Лопес.

Каннингем был избранной в Палату представителей Конгресса на выборах 2018-го года.

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"Законодателю-новичку трудно найти друзей, поэтому я думал смазать механизм пивком. К счастью, мой коллега Питер Дефразио его в конце концов получил! Так можно ли мне теперь присоединиться к пивному объединения в Конгрессе?", - отреагировал на сообщение сам Каннингем.

В Палате представителей действует объединение законодателей на поддержку мелких производителей пива. В общем в него входит 243 члена, которые представляют 43 штата США.

Позже появилось и фото самого Дефразио, которому и предназначалось пиво.